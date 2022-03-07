أسعار الغاز تشتعل بأوروبا.. حرب الطاقة بدأت؟

نناقش التطورات المتصلة بالأزمة الأوكرانية لكن من زاوية اقتصادية..

سعر الغاز في أوروبا يحطم رقما قياسيا تاريخيا عند افتتاح التداولات، باقترابه من 4000 دولار لكل 1000 متر مكعب مع احتمالات ارتفاعه إلى مستويات أعلى، بينما يصل سعر برميل خام برنت مئة وأربعين دولارا في أعلى مستوى له منذ عام ألفين وثمانية..

ارتفاع تعززه مباحثات أمريكية اوروبية لفرض عقوبات على قطاع الطاقة الروسي

ما هي التداعيات على الاقتصاد العالمي؟ هل يجرؤ الاوروبيون على تحملها ؟ وماذا عن الاقتصاد الروسي الذي يعتمد في مداخيله على النفط والغاز بنسبة 45%؟

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