أسعار الطاقة تحلق بأوروبا.. حسابات المواجهة

ضمن أولى الهزات الارتدادية للعقوبات المفروضة على روسيا، يستمر اضطراب أسواق الطاقة العالمية، حيث قفزت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا خلال تعاملات اليوم فوق مستوى ألفي دولار لكل ألف متر مكعب، فيما واصل سعر النفط ارتفاعه ليبلغ سعر برميل برنت أكثر من مائة وعشر دولارات.

أرقام تحمل في منحاها التصاعدي مخاوف أخرى من تعرض الاقتصاد العالمي لصدمة أكبر في حال تشديد العقوبات بعد فشل الحالية في ثني موسكو عن المضي بالعملية العسكرية في أوكرانيا، لتشمل مجال الطاقة الذي استثني حتى الآن... حيث أكدت شركة غازبروم الروسية أنها تواصل ضخ الغاز بشكل طبيعي من روسيا عبر الأراضي الأوكرانية نحو أوروبا.

بموازاة ذلك أعلن البنك المركزي الروسي أن البنية التحتية المالية الروسية تعمل من دون أعطال بفضل نظام SPFS الروسي البديل لنظام سويفت وأن بإمكان المتعاملين الخارجيين اللجوء إليه.

فما دلالات النتائج الأولى للعقوبات الغربية وما احتمال تطور تبعاتها على روسيا والغرب؟