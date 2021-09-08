الأسرى الفلسطينيون يكسرون هيبة إسرائيل.. ماذا بعد؟

لم تكد تمضي أيام معدودة على فرار ستة أسرى فلسطينيين من سجن جلبوع، حتى سارعت السلطات الإسرائيلية لشن حملات تنكيل بالأسرى داخل السجون، صابةً جم غضبها على أسرى حركة الجهاد الإسلامي.

نادي الأسير الفلسطيني أكد أن حالة استنفار كبيرة أُعلنت في سجن النقب بعد اشتعال النار في القسم ستة الذي يقبع فيه أسرى من الجهاد الإسلامي وفتح، فيما أشارت مصادر أخرى إلى اندلاع مواجهات في سجن مجدو، ويأتي هذا في وقت تواصل فيه السلطات الإسرائيلية حملات البحث والتفتيش على الأسرى الفارين.

فما الهدفُ من التصعيد الإسرائيلي تجاه الحركة الأسيرة الفلسطينية؟ وإلى أي مدى شكلت عملية الفرار ضربة للتقنيات الإسرائيلية وقدراتها الأمنية؟

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