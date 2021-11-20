أزمة لبنان مع السعودية.. هل يغير حزب الله من نهجه؟

أكد وزير خارجية البحرين أن مستقبل العلاقات الخليجية اللبنانية يتوقف على إمكانية تغيير حزب الله لسلوكه داعيا إلى استخدام أساليب القوة الصارمة للتأثير على سلوك الخصوم.

يأتي هذا فيما قال وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي إنه منفتح على أي حلول تحقق المصلحة الوطنية، مضيفًا أنه مستعد لترك منصبه فورًا إذا ما كان ذلك سيؤدي إلى انفراج في العلاقات اللبنانية الخليجية.

فهل سيرضخ حزب الله لهذه المطالب؟ وفي أي إطار تأتي تصريحات الزياني؟