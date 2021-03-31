أزمة عميقة بين موسكو وواشنطن.. ما الحل؟

ما هي فرص الحفاظ على آليات التواصل في ظل الانحدار المستمر نحو إعادة إنتاج ظروف الحرب الباردة؟

متهما الولايات المتحدة بتدمير كل آليات التواصل، أعلن السفير الروسي لدى واشنطن /أناتولي أنتونوف/ أن العلاقات الروسية الأمريكية دخلت أزمة عميقة للغاية رغم جهود موسكو لعكس المسار السلبي.

السفير العائد إلى موسكو منذ استدعائه على خلفية التوتر المتصاعد، اتهم الإدارة لأمريكي بانتهاج مسار تصعيد العقوبات بحجج مفتعلة، منها التدخل المزعوم في الانتخابات الأمريكية، ومشروع السيل الشمالي اثنان لتوريد الغاز وتصدير الأسلحة الروسية إلى دول مختلفة.

تحديات يرى الديبلوماسي الروسي أنها لا ينبغي أن تعرقل التعاون بين موسكو وواشنطن في معالجة ملفات عالقة تفرض استمرار التواصل.

فما هي فرص الحفاظ على آليات التواصل في ظل الانحدار المستمر نحو إعادة إنتاج ظروف الحرب الباردة؟