أزمة سد النهضة.. ما رد مصر والسودان على رفض إثيوبيا أي اتفاق ملزم؟

على طرفي نقيض تقف أطراف أزمة سد النهضة. لا تزال القاهرة والخرطوم تريد اتفاقا قانونيا ملزما بشأن ملء السد وتشغيله. أديس أبابا ترفض أي اتفاق قانوني ملزم. لكن الأطراف الثلاثة تنتظر تحديد كينشاسا جولة المحادثات المقبلة بشأن سد النهضة. وببيان مجلس الأمن تتسلح مصر والخرطوم، وبهذا البيان أيضا تتسلح أديس أبابا على اعتبار أنه رد الملف إلى عهدة الاتحاد الإفريقي. وإن كان هناك تعويل على الموقف الأميركي، فإن الموفدين الأميركيين يجولون، ويحثون ويبدون تفهما، وتراوح المفاوضات مكانها فيما يبدو توازنا لن يسمح بالتقدم أكثر في هذه المرحلة. إلام يؤشر التصعيد في التصريحات، وما مصير مفاوضات كينشاسا إن كان كل طرف يقف خلف شروطه حتى قبل تحديد موعدها.

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