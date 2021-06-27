أزمة سد النهضة بين مصر وإثيوبيا.. هل الخيار العسكري هو الحل؟

إثيوبيا مستعدة لأي سيناريو بما في ذلك العسكري ولو أنها تسعى لحل قضية سد النهضة بالحوار مع دولتي المصب مصر والسودان،

هذا ما قاله مدير إدارة الهندسة في وزارة الدفاع الإثيوبية، الجنرال بوتا باتشاتا ديبيلي في تصريح خاص لآرتي بينما وصف وزير الخارجية المصري سامح شكري تصريحات المسؤولين الإثيوبيين بالاستفزاز، وأمام هذا التجاذب أكدت القاهرة أنها توجهت بطلب جديد لمجلس الأمن دعما للخرطوم التي سبق وأن طالبت بعقد جلسة بشأن السد لبحث تأثيراته على الملايين من البلدين

فهل يبرز الخيار العسكري حلا أخيرا أمام الأطراف الثلاث ؟ أم أن الوساطة الدولية قد تنجح في تقريب وجهات النظر ؟

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