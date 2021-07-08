أزمة سد النهضة بمجلس الأمن.. هل من حل؟

خلال جلسة مجلس الأمن الأولى من نوعها للنظر في أزمة سد النهضة أتى الموقف الأمريكي مشدداً أن الاتحاد الإفريقي هو الأنسب لتسوية أزمة سد النهضة.

في حين عبر المندوب الروسي عن قلق بلاده من تنامي الخطاب التهديدي في أزمة سد النهضة مؤكدا أن حل الخلاف لا يكون إلا عبر الدبلوماسية

الاجتماع أتى بطلب مصري سوداني مشترك.. فمصر تواجه تهديدا وجوديا يطال ملايين المصريين كما أعلن وزير الخارجية المصري خلال الجلسة مؤكدا أن بلاده تمارس سياسة ضبط النفس أمام إصرار إثيوبيا على موقفها بالملء الثاني وتشغيل السد دون قرار متفق عليه مع دولتي المصب.

- ما الذي يمكن لمجلس الأمن أن يقدمه نحو الحل؟

- ما هي خيارات مصر والسودان المتبقية بعد مجلس الأمن.. العودة للاتحاد الإفريقي مجددا؟

- ماذا عن أديس أبابا التي ربطت مصيرها بقضية السد.. هل ستقدم تنازلات في هذا الملف؟