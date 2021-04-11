أزمة بين تركيا وإيطاليا.. إلى أين؟

أفادت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية بأن أنقرة علّقت صفقةَ شراء مروحيات من روما على خلفية الأزمة الدبلوماسية بين البلدين.

وأكدت الصحيفة أن الطرف التركي أعلن تأجيل موعدِ توقيع الصفقة مع شركة "ليوناردو" الإيطالية إلى أجل غير مسمى.. وكانت تركيا ستقتني بموجب الصفقة مروحياتٍ من طراز /أو مئة وتسعة وستون/ بقيمة تبلغ سبعين مليون يورو.. وقد تصاعدت أزمة ديبلوماسية بين البلدين بعدما وصف رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالديكتاتور، وذلك تعليقا على وقوع حادث بروتوكولي مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي في أنقرة قبل أيام... التوتر التركي الإيطالي يضاف الى توترات أخرى عرفتها العلاقاتُ التركية الأوربية في الفترة الأخيرة خاصة مع كل من فرنسا واليونان..

فما هي خلفياتُ التوتر التركي الأوروبي، وما هي أبرز تحديات العلاقة بين الجانبين؟

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