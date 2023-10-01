أزمة الفراغ الرئاسي في لبنان.. جمود ينتظر حسم الخيارات
تحميل الفيديو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w576
أهلا بكم إلى استديو بيروت على شاشة RT سوف نطل عليكم في بث مباشر إسبوعيا من العاصمة اللبنانية في برنامج حواري نستضيف فيه أصحاب الرأي وخبراء في مجالات مختلفة
للاضاءة على أبرز الملفات الساخنة محليا وإقليميا ودوليا..
في هذه الحلقة سنناقش آخر مستجدات الوضع اللبناني وبخاصة ما يتعلق بملف انتخابات رئيس للجمهورية بعد مرور نحو عام على فراغ كرسي الرئاسة الاولى في البلاد.
ضيفنا لهذه الحلقة من استديو بيروت عضو كتلة التنمية والتحرير البرلمانية محمد خواجة