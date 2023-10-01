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استوديو بيروت

أزمة الفراغ الرئاسي في لبنان.. جمود ينتظر حسم الخيارات

أخبار العالم العربي

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أهلا بكم إلى استديو بيروت على شاشة RT سوف نطل عليكم في بث مباشر إسبوعيا من العاصمة اللبنانية في برنامج حواري نستضيف فيه أصحاب الرأي وخبراء في مجالات مختلفة

للاضاءة على أبرز الملفات الساخنة محليا وإقليميا ودوليا..
في هذه الحلقة سنناقش آخر مستجدات الوضع اللبناني وبخاصة ما يتعلق بملف انتخابات رئيس للجمهورية بعد مرور نحو عام على فراغ كرسي الرئاسة الاولى في البلاد.
ضيفنا لهذه الحلقة من استديو بيروت عضو كتلة التنمية والتحرير البرلمانية محمد خواجة

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