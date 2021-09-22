صفقة الغواصات وأزمة أفغانستان.. أين تعهدات واشنطن لحلفائها؟

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن بلاده لا تسعى إلى حرب باردة جديدة، رغم تصاعد التوترات مع الصين..

كما شدد بايدن أن الولايات المتحدة ملتزمة للعمل مع الحلفاء لقيادة العالم نحو مستقبل أكثر سلامًا وازدهارًا.

تأتي تصريحات الرئيس الأمريكي بعد اتفاق واشنطن و باريس على إعادة السفير الفرنسي إلى واشنطن الأسبوع المقبل، وذلك عقب اتصال هاتفي بين بايدن وماكرون جرى خلاله نقاش أزمة الغواصات الأخيرة

فكيف يمكن فهم سياسة واشنطن الخارجية الحالية؟ وما السيناريوهات المنتظرة في أزمة الغواصات؟

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