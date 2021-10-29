 
مباشر
بالتفاصيل

أزمة الغواصات..هل انتهت بلقاء بايدن وماكرون؟

أخبار العالم

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rmd9

أرخى تحالف أوكوس بين الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا بظلالٍ داكنة على قمة الرئيسين الأميركي والفرنسي في السفارة الفرنسية بالفاتيكان. جو بايدن يتلي ما يشبه فعل الندامة أمام إيمانويل ماكرون، من خلال قوله إن بلاده لم تتصرف بشكل لائق مع أقدم حلفائها بخصوص صفقة الغواصات الفرنسية مع أستراليا. في المقابل خرج الرئيس الفرنسي من اللقاء بوعود بعدم تكرار ما جرى، والأهم من ذلك يتحدث عن قرارات ملموسة لإعادة بناء الثقة مع الولايات المتحدة. فعمَّ يتحدث ماكرون هنا؟ خصوصاً في ظل الكلام عن قبول أميركي لإنشاء جيش أوروبي بموازاة الناتو، ودور ما للاتحاد الأوروبي في منطقة المحيطين الهادي والهادئ، وأيضاً تعاون أميركي مع فرنسا في منطقة الساحل الإفريقي. فهل فعلا تم تخطي أزمة تحالف "أوكوس" وبدأت العلاقات بين باريس ووشنطن تعود إلى طبيعتها؟

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا