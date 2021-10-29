أزمة الغواصات..هل انتهت بلقاء بايدن وماكرون؟

أرخى تحالف أوكوس بين الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا بظلالٍ داكنة على قمة الرئيسين الأميركي والفرنسي في السفارة الفرنسية بالفاتيكان. جو بايدن يتلي ما يشبه فعل الندامة أمام إيمانويل ماكرون، من خلال قوله إن بلاده لم تتصرف بشكل لائق مع أقدم حلفائها بخصوص صفقة الغواصات الفرنسية مع أستراليا. في المقابل خرج الرئيس الفرنسي من اللقاء بوعود بعدم تكرار ما جرى، والأهم من ذلك يتحدث عن قرارات ملموسة لإعادة بناء الثقة مع الولايات المتحدة. فعمَّ يتحدث ماكرون هنا؟ خصوصاً في ظل الكلام عن قبول أميركي لإنشاء جيش أوروبي بموازاة الناتو، ودور ما للاتحاد الأوروبي في منطقة المحيطين الهادي والهادئ، وأيضاً تعاون أميركي مع فرنسا في منطقة الساحل الإفريقي. فهل فعلا تم تخطي أزمة تحالف "أوكوس" وبدأت العلاقات بين باريس ووشنطن تعود إلى طبيعتها؟

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