أزمة الغذاء.. كييف تماطل بتصدير الحبوب

وسط سيل العقوبات الغربية على موسكو، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن اقتصاد بلاده سيكون مفتوحًا دون تكرار أخطاء الماضي وأن من يقوم بتقييد موسكو فإنه يقيد نفسه بالنتيجة مضيفًا أن أسعار الأسمدة والطاقة في الغرب ارتفعت نتيجة الأخطاء هناك.

ومع مطالبة موسكو لكييف بالتوقف عن المماطلة في عملية تصدير الحبوب، شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيرش أن الأزمة الأوكرانية أثرت على أكثر من مليار ونصف المليار شخص حول العالم محذرًا من أزمة شح الغذاء خلال العام المقبل.

فكيف يفهم حديث بوتين عن فتح الاقتصاد الروسي؟ وهل تتكلل المفاوضات الجارية حول عملية تصدير الحبوب بالنجاح؟