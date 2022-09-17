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أزمة الطاقة في أوروبا.. هل تفجر الاحتجاجات؟

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على وقع أنين القارة الأوروبية من وطأة أوضاع اقتصادية صعبة، وأزمة طاقة تتعاظم مع اقتراب فصل الشتاء، تشهد المدن والعواصم الأوروبية موجة تظاهرات احتجاجا على تردي الوضع المعيشي

 وسط مطالبات برفع العقوبات المفروضة على موسكو.
وفيما كشفت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن، أن حكومتها قد تلجأ للدول المجاورة لطلب إمداد فرنسا بالكهرباء وتعليق توليد الكهرباء في خمسين بالمئة من المفاعلات الفرنسية، ها هي أصوات المتظاهرين من حركة الباتريوت في باريس ترتفع وتنادي بإسقاط الحكومة وخروج فرنسا من الناتو والاتحاد الأوروبي.
فما حجم الضغوط التي تشكلها هذه التحركات الشعبية على الحكومات الأوروبية؟ وما خيارات الساسة الأوربيين أمام التحديات المقبلة؟

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