أزمة الطاقة.. الغرب يتمسك بالنفط الروسي

بعد فشل العقوبات الغربية على قطاع الطاقة الروسي في خفض مداخيل موسكو، كشفت تقارير إعلامية غربية عن مشاورات أمريكية أوروبية حول خطة لتشكيل تحالف للدول المستهلكة

بهدف فرض سعر مخفض على الواردات النفطية من روسيا.

يأتي ذلك فيما أشارت وكالة بلومبورغ إلى أن تدفق شحنات النفط الروسي إلى آسيا بلغ معدلات ضخمة مع تحول الهند إلى ثاني أكبر وجهة بعد الصين، في هذا السياق أشارت دراسة للمركز الفنلندي للطاقة والهواء إلى أن روسيا تجني أرباحا كبيرة مستفيدة من ارتفاع الأسعار الذي عوض انخفاض حجم المبيعات.

في المقابل تمضي معدلات التضخم في مسارها التصاعدي بأوروبا، حيث سجل الاقتصاد الألماني خلال شهر مايو أعلى مستوى له منذ نحو نصف قرن نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة والأغذية، كما بلغت درجات الثقة لدى المستثمرين في المنطقة الأوروبية أضعف مستوياتها منذ هبوطها خلال جائحة كورونا.

فهل ينجح الغرب في خططه لتقليص مداخيل روسيا من صادرات الطاقة؟ أم أن معدلات التضخم غير المسبوقة تفرض مراجعة نهج العقوبات؟

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