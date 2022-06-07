أزمة الحبوب.. كيف ترفض مسارات النقل

وسط استمرار الحديث عن أزمة تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية،ها هي روسيا تؤكد على لسان وزير دفاعها سيرغي شويغو أن مينائي ماريوبول وبيرديانسك جاهزان للتصدير، فيما يشير الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إلى عدم وجود أي مواقف واضحة بشأن خطة نقل الحبوب من الموانئ الأوكرانية.

إلى ذلك أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار أن تركيا تنفذ في المرحلة الجارية دور التنسيق فيما يخص مسألة نقل الحبوب من الموانئ الأوكرانية مضيفًا أن روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة تواصل بحث تفاصيل سبل نقل الحبوب من الموانئ الأوكرانية إلى الأسواق الدولية.

فمن المسؤول عن استمرار أزمة الحبوب؟ وما فحوى الخطط المطروحة لحلها؟