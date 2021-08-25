أزمة الجزائر والمغرب.. من يتحمل المسؤولية؟

العلاقات الجزائرية المغربية أمام اختبار صعب لم تواجهه الجارتان الشقيقتان منذ عقود..

الجزائر تعلن قطع العلاقات الديبلوماسية مع المغرب، وسحب سفيرها من العاصمة الرباط، وفي الدوافع يسوق وزير خارجيتها جملة اتهامات من بينها "شن حملة إعلامية دنيئة" ضد بلاده، و"التعاون مع منظمات إرهابية"، و"التجسس على مواطنين ومسؤولين جزائريين"، و"التخلي عن التعهدات بشأن الصحراء الغربية

في المقابل تعرب الرباط عن أسفها وتؤكد أنها ستظل شريكا صادقا ومخلصا للشعب الجزائري..

من يتحمل مسؤولية هذه القطيعة الدبلوماسية؟ وما دلالات وصول التوتر الى هذه المرحلة بين القوتين الوازنتين في شمال وغرب إفريقيا؟

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