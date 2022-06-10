أزمة الجزائر وإسبانيا.. هل يشهر سلاح الغاز؟

نحو مزيد من التصعيد والاحتقان، هكذا تبدو وتيرة الأزمة الأخيرة بين الجزائر وإسبانيا عقب قرار الجزائر تعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار مع مدريد بعدما غيرت إسبانيا موقفها في قضية الصحراء الغربية ليتماشى مع الموقف المغربي.

ومع توجه وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس إلى بروكسل لبحث الأزمة الدبلوماسية بين البلدين، أكد الوزير أن بلاده سترد بحزم على الخطوة الجزائرية في وقت دعا فيه الاتحاد الأوروبي الجزائر إلى إعادة النظر في قرارها وحل الخلافات مع مدريد عبر القنوات الدبلوماسية.

فما هي مآلات وسيناريوهات توسع دائرة التوتر بين البلدين؟ ومن الخاسر والمستفيد من هذه الأزمة؟