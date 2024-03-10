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أزمة التجنيد العسكري بإسرائيل.. الحاخام الأكبر يهدد بالرحيل

أخبار العالم

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فجرت تصريحات لكبير حاخامات السفارديم في إسرائيل بخصوص رفض التجنيد العسكري في الجيش الإسرائيلي ردود أفعال داخل الحكومة ومجلس الحرب وفي صفوف المعارضة..

وقال الحاخام الأكبر لليهود السفارديم في إسرائيل يتسحاق يوسف إنه في حال أُجبر المتدينون على الخدمة العسكرية فإنهم سيسافرون جميعا إلى الخارج..
تصاريحات أثارت جدلا بين مؤيد ومعارض لها وكشفت عن انقسام حاد حول تجنيد الحريديم في الجيش الإسرائيلي.. فما هي انعكاسات هذا الجدل؟ وما هي خلفياته السياسية والدينية في إسرائيل؟

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