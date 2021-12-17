أزمة أوكرانيا ومبادرة موسكو: دعنا عن المواجهة
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ضيوف الحلقة أستاذ العلوم السياسية بجامعة جورج واشنطن نبيل ميخائيل وومدير البرامج في المجلس الروسي للشؤون الدولية إيفان تيموفييف.
ضيوف الحلقة أستاذ العلوم السياسية بجامعة جورج واشنطن نبيل ميخائيل وومدير البرامج في المجلس الروسي للشؤون الدولية إيفان تيموفييف.
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