أزمة أوكرانيا.. ذخائر عنقودية لكييف.. دليل ضعف ويأس أمريكي

لم تستطع واشنطن بكل مبرراتها أن تنجو من الانتقادات الداخلية والخارجية بعد قرارها المثير للجدل بتزويد أوكرانيا بأسلحة محرمة دوليا،

فيما ذهب البعضُ داخل واشنطن وخارجها لاعتبار ذلك عدمَ رغبة في السلام ونقلا للصراع لمراحل جديدة تنتفي فيها أيُ قيم أخلاقية أو قانونية أو حتى لترك فسحة للحديث عن مفاوضات سلام..

موسكو بدورها اعتبرت قرار تزويد أوكرانيا بالقنابل الانشطارية دليلَ ضعف ويأس بعد فشل هجومها المضاد ليُضاف ما قاله نائب رئيس مجلس الأمن الروسي حول أن بايدن الرئيسَ الأمريكي بهذه الخطوة يعجّل الحرب الشاملة..

- ما هي غايات واشنطن من خطوة كهذه وبماذا تبرر أمام حلفائها قرارَها هذا؟

- وكيف سينعكس ذلك على العلاقات الدولية ككل والثقة بالقانون الدولي ويؤثر على مسار وقرارات دول تسعى للوساطة والسلام؟

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