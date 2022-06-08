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أزمة أوكرانيا.. الغرب يخسر ورقة تسليح كييف

أخبار العالم

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قالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الأوكرانية منيت بخسائر كبيرة في العتاد والأفراد خلال العمليات القتالية في الدونباس خلال الساعات الماضية،

وذكرت من بين الاسلحة المدمرة مدفعًا ذاتيَ الحركة سلمته النرويج ومدفعا هاوتزر أمريكيان..
كما قال رئيس مركز مراقبة الدفاع الروسي ميخائيل ميزينتسيف إن كييف نشرت مدافع هاوتزر أمريكية الصنع في صوامع الحبوب بمقاطعةِ خاركوف، وأطلقت منها النار على المناطقِ الحدودية الروسية..
أما رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين، فقال إن كييف تستخدم الأسلحة الغربية ضد المدنيين في دونباس وهو ما ذهب اليه أيضا المندوب الروسي في الأمم المتحدة في كلمته أمام جلسة لمجلس الامن ، والذي أضاف قائلا إن الأسلحة الغربية باتت تباع من المسؤولين الفاسدين الاوكران الى شبكات سرية، حيث يباع الجافلين بثلاثين الف دولار والستينغر بسبعةِ آلاف دولار.. فلماذا يصر الغرب على إرسال مزيد من الأسلحة الى أوكرانيا رغم خسائرها في العتاد وتراجعها في الميدان، واستعمال تلك الاسلحة لاستهداف المدنيين وبيعها في السوق السوداء.

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