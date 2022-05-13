أزمة أوكرانيا..ما وراء اتصالات الغرب بموسكو؟

لأول مرة منذ أسابيع تلقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتصالا هاتفيا من المستشار الألماني أولاف شولتز ناقشا خلاله آخر تطورات الوضع حول أوكرانيا بالتزامن مع اتصال آخر جرى بين وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو والامريكي لويد أوستن في وقت ترى فيه موسكو عدم إمكانية للحل الدبلوماسي في ظل مواقف كييف الحالية، في السياق وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف رغبة أوكرانيا في الانضمام الاتحاد الأوروبي بغير البريئة

ما دلالات التواصل الروسي مع كل من برلين وواشنطن بعد انقطاع لأسابيع؟ وهل يمكن ان تحدث أي اختراق لإيجاد حل للأزمة في أوكرانيا؟

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