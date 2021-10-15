أزمة أسعار الغاز: هل يطفئها تنسيق روسي سعودي؟

المملكة السُعودية اقترحت على روسيا درس إمكانية التعاون على صعيد سوق الغاز الطبيعي.

هذا ما أفاد به نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك خلال فاعليات منتدى "أسبوع الطاقة الروسي" الدولي في موسكو.

هل تستطيع السعودية الإسهام في تطويق أزمة الأسعار القياسية للغاز في أوروبا؟

وهل سيجري ذلك عبر التنسيق الروسي السعودي؟

متى ستضع هذه الأزمة أوزارها؟ وهل ستستخلص العـبر منها، وخاصة من قبل أوروبا نفسها؟