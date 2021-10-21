أردوغان يهدد باستهداف الجيش السوري بأسلحة ثقيلة.. ما مصير إدلب؟

إن لم يوقف الجيش السوري ضرباته على إدلب، فتركيا ستستخدم ضده أسلحتها الثقيلة. بهذا الشكل تطرق الرئيس التركي للتطورات التي تشهدها إدلب.

مجدداً يهتز وقف التصعيد في إدلب، فتبدي روسيا استعدادها للوساطة وتفادي إطلاق تركيا عملية عسكرية جديدة في سوريا. تطرح على ضوء كلام إردوغان ومواقفه تساؤلات عن أهداف تركيا في إدلب، ومصير التفاهمات المتعلقة بالأوضاع هناك.

فماذا مثلا عن قضية فصل المعارضة المعتدلة عن الإرهابيين؟ وماذا عن موقف دمشق من هذه التطورات؟ وهل بتنا بحاجة لتفاهمات جديدة على ضوء كل ذلك؟

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