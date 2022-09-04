أردوغان يهدد اليونان.. مواجهة عسكرية قادمة؟

ارتفعت حدة التوتر بين تركيا واليونان بعد اتهام أنقرة لأثينا بتصويب صواريخ أرض جو من طراز أس ثلاثمئة نحو طائرات عسكرية تركية خلال أدائها مهمة استطلاع فوق بحر إيجه في الثامن والعشرين من أغسطس آب الماضي..

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هدد اليونان بثمن باهظ إن ذهبت أبعد من ذلك ، وقال إن تركيا لا تقبل احتلال اليونان لجزرِ بحر إيجه وسوف تفعل مايلزم لتحريرها في اللحظة المناسبة حسب قوله .. وفي رد الفعل اعتبرت الخارجية اليونانية التصريحات التركية استفزازية و تقوض تماسك الناتو، قائلة إنها ستبلغ الحلفاء والشركاء بهذه التصريحات ، وستواصل اليونان العمل على أساس قواعد القانون الدولي وقانون البحار، كعمود للاستقرار والأمن في المنطقة بأسرها.. فما هي أسباب التوتر الجديد بين البلدين؟ وهل ينذرُ باحتمال مواجهة مباشرة؟

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