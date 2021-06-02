أردوغان يصالح العرب ويحذر بايدن.. ما الهدف؟

أدلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتصريحات مثيرة ضمن مقابلة صحفية، حذر فيها إدارةَ الولايات المتحدة من خسارة حليف مهم في حال استمرارها باتخاذ قرارات ضد تركيا

منتقدًا اعترافها بالابادة الجماعية ضد الأرمن والدعم الذي توفره لوحدات حماية الشعب الكردية في سوريا.

كما شن أردوغان هجوما جديدا على نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، مشيرًا إلى أن تركيا تعلم مع من يتعاون في سوريا وليبيا، داعيا حلف الناتو الى مساءلته عن تصريحاته السابقة التي قال فيها إن الحلف ميتٌ دماغيا..

ولكنه في المقابل عبّر عن رغبته في التقارب مع مصر وقال إن البلدين تجمعهما علاقات قوية وتاريخية، وأن هناك فرصًا للتعاون الجاد بينهما في منطقة واسعة من شرق البحر الأبيض المتوسط إلى ليبيا..

فما الذي تعكسه تصريحات أردوغان على ضوء متغيرات السياسة التركية الخارجية؟

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