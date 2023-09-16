أردوغان يحذر.. السويد لم تف بوعودها لتركيا للانضمام إلى الناتو

قبل توجهه إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يحذر من احتمالية ابتعاد أنقرة عن الاتحاد الأوروبي

الذي يسعى إلى النأي بنفسه عن تركيا مع رفعه ورقة الذهاب باتجاه آخر في وجه الغرب..

أردوغان أيضا وعلى الرغم من الضغوط أعلن أن السويد التي تستمر فيها الأعمالُ الإرهابية بحسب وصفه، لم تف بوعودها لتركيا للموافقة على انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي منددا بأن الكونغرس الأمريكي يسعى لربط بيع طائرات "إف-16" لتركيا بعضوية السويد في الناتو..

1- ما الذي يريده الرئيس أردوغان من هذه التصريحات.. هل هو رفع لسقف المفاوضات مع واشنطن أم تعطيل للخطط الغربية في فرض إرادتها على كل الأطراف؟

2- وكيف ستنعكس على العلاقات التركية الغربية خاصة مع التلميح إلى احتمالية مغادرة أنقرة لاتجاه آخر ربما المقصود فيه الصين وروسيا ودول البريكس.

3- فهل ينجح الرئيس التريكي في فرض شروطه على الغرب وهل يمتلك الأوراق المطلوبة لذلك؟



