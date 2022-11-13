أردوغان يتوعد.. من يقف وراء هجوم إسطنبول؟

تفجير انتحاري يضرب شارع الاستقلال أكثر الأماكن الحيوية السياحية في منطقة تقسيم بمدينة اسطنبول،

مخلفًا عشرات الضحايا ما بين قتيل وجريح، وفاتحًا المشهد على مصراعيه قبيل معركة الانتخابات البرلمانية في العام المقبل وسط الصراع السياسي المحتدم في البلاد.

وفيما يتوعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالكشف عن منفذي التفجير ومعاقبتهم، وأن الإرهاب لن يصل إلى أهدافه.. يؤكد نائبه فؤاد أوقطاي أن التفجير عمل إرهابي نفذته امرأة باستخدام قنبلة.

فمن الجهة التي تقف وراء تفجير تقسيم؟ وكيف سيلقي الهجوم بظلاله على المشهد الأمني بالبلاد في المرحلة المقبلة؟

Your browser does not support audio tag.