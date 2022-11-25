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أردوغان يتعهد بإنشاء حزام أمني شمالي سوريا.. ماذا بعد؟

أخبار العالم

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أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده بصدد إقامة حزام أمني من الغرب إلى الشرق على طول الحدود الجنوبية لتركيا في الأمد القريب،

مضيفا أن أنقرة ستجتث الإرهاب من جذوره، ولن تتسامح مع الإرهابيين وستواصل نضالها دون توقف لجعل تركيا بين الأوائل في العالم بمجال الصناعات الدفاعية.
ومع استمرار أنقرة في عملية المخلب السيف، واقترابها من بدء تنفيذ عملية برية في الشمال السوري، تثار أسئلة عن التداعيات والانعكاسات التي قد تفرزها هذه التحركات التركية على صورة الأمن في هذه المنطقة؟ وعن مخاطرها في إعادة التنظيمات الإرهابية كداعش وغيرها إلى الواجهة من جديد؟

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