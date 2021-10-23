أردوغان يأمر بطرد سفراء 10 دول غربية.. ما السبب؟
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في سابقة دبلوماسية يصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعليمات إلى وزير الخارجية لإعلان 10 سفراء أجانب أشخاصا غير مرغوب بهم في أنقرة من بينهم سفراء الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا.
خطوة جاءت على خلفية اصدار بيان مشترك من سفارات تلك الدول دعوا فيه للإفراج عن رجل الأعمال التركي المعارض، عثمان كافالا المعتقل في تركيا منذ أكثر من اربع سنوات
كيف سيكون الرد بعد ان اعتبر رئيس البرلمان الاوروبي ديفيد ساسولي قرار أنقرة توجها استبداديا، وما تداعيات هذا التوتر الجديد الذي يضاف الى سلسلة الملفات الساخنة بين تركيا والغرب؟
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