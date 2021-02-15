أردوغان وبايدن.. بوادر أزمة جديدة؟

توتراتٌ جديدة تطفو على السطح بين واشنطن وأنقرة عنوانُها هذه المرة حزبُ العمال الكردستاني ونظيرُه الاتحاد الديموقراطي المدعومان من واشنطن وفق رواية تركيا،

وذلك بعد العثور على جثث مواطنين أتراك شمالي العراق قيل إنهم لقَوا حتفهم على يد مسلحين أكراد..

وعلى إثرها خاطب الرئيسُ التركي واشنطن والعواصمَ الأوروبية قائلا "إن كنتم تريدون استمرارَ علاقاتِ التحالف مع تركيا على صعيد المجتمع الدولي والناتو فعليكم التراجعُ عن الوقوف بجانب الإرهابيين". على حد قوله وهو ما قد يفُهم منه تهديداً بقطع العلاقات مع تلك الدول.

- هل نحن أمام مرحلة جديدة من العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة؟

- هل تكون اللهجة التصعيدية سببا لشن عمليات عسكرية داخل سوريا والعراق بحجة الحرب على التنظيمات الكردية؟

- وأين الخلافُ بشأن منظومة اس 400 الروسية من كل ذلك؟

نتابع المزيد في حلقتنا لهذا اليوم من برنامج اسأل أكثر.

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