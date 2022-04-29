كيف صمد الروبل الروسي أمام الدولار واليورو؟

في مؤشر على تجاوز الاقتصاد الروسي تداعيات الصدمة الأولى التي سعت العقوبات الغربية لجعلها قاصمة، أعلن البنك المركزي خفض سعر الفائدة بواقع 3 نقاط مئوية إلى مستوى 14% سنويا لتنشيط عجلة الاقتصاد وخفض كلفة الاستثمارات.. القرار تزامن مع تسجيل الروبل الروسي تعافيا مقابل الدولار واليورو حيث سجل مستويات أفضل من وضع ما قبل فرض العقوبات.

من جانبها أعلنت وزارة المالية الروسية تحويل دفعات بالدولار الأمريكي عن طريق سيتي بنك البريطاني لسداد سندات مستحقة بنحو 560 مليون دولار، بهذا الصدد طمأنت رئيسة البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، أسواق المال بشأن وفاء روسيا بالتزاماتها المالية، وأكدت نابيولينا أن روسيا لن تتخلف عن سداد التزاماتها المالية.

من جهته أعلن وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، أن الأوروبيين لن يتمكنوا من التخلي عن الغاز الروسي بسرعة، ولن يؤثر انخفاض استهلاكهم له على الموازنة الروسية، لأن الإمدادات ستتحول إلى دول أخرى.

فهل تعكس المعطيات المستجدة بشأن الاقتصاد الروسي فشل الحزمة الخامسة من العقوبات الغربية؟ وهل يستطيع التعامل مع توسيع دائرة العقوبات لتشمل قطاع الطاقة؟

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