أردوغان في السعودية.. هل يطوى ملف الخلافات؟

في مسعى لتجاوز مرحلة عصيبة مرت بها العلاقات التركية السعودية، يصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى جدة بدعوة من الملك سلمان في خطوة تتوج الاتصالات المستمر منذ نحو عام ومبادرات تنشيط العلاقات التي أضرت بها الأزمة الخليجية ومقتل الصحفي جمال خاشقجي.

هذا وتعهد أردوغان الذي يقود سياسات لإصلاح العلاقات بقوى إقليمية منها الإمارات وإسرائيل ومصر والسعودية.. بفتح صفحة جديدة في العلاقات مع السعودية، وأكد قبيل بدء الزيارة التي تستمر ليومين عزم أنقرة بدء عهد جديد من التعاون السياسي والعسكري والاقتصادي مع المملكة.. هذا وتوقع مجلس الغرف التجارية السعودية عودة التبادل التجاري بين البلدين إلى مستوياته قبل الأزمة بشكل متسارع، بمجرد الإعلان رسمياً عن عودة العلاقات إلى طبيعتها

فهل طويت الملفات الخلافية بين الرياض وأنقرة؟ وهل تفتح زيارة أردوغان آفاقا جديدة للعلاقات بين البلدين؟

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