أردوغان أم تحالف المعارضة.. من يفوز برئاسة تركيا؟

الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية أمراً واقعاً بمرسوم رئاسي وقعه رجب طيب إردوغان.

تضرب تركيا إذا في الـ 14 من أيار المقبل موعداً مع صناديق الاقتراع. المعركة متشعبة.. يسعى إردوغان لكتابة صفحة جديدة لحكم استمر 19 عاماً، فيما ستعمل المعارضة على طي هذه الصفحة، بالتوازي مع اقتحام تحالف أحزاب يمينية قومية المشهد، وخوض الأكراد المعركة خلف حزب الشعب الديمقراطي الكردي. ربما يكون أكثر دلالة على حماوة هذه المعركة الانتخابية أن أياً من الأسلحة لن يُستثنى منها، بما فيها استحضار الزلزال المدمر. فمن سيكسب هذا النزال؟ هل سنرى رجب طيب أردوغان رئيساً لولاية ثالثة، أم أن التصميم غير مسبوق للمعارضة سيقلب مشهد الحكم في البلاد؟ نحو شهرين يفصلاننا عن هذا الحدث، وكل طرف سيحاول كسب المزيد من أصوات الناخبين.. فما هي خطط الجانبين للفوز؟

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