أحكام عرفية بمناطق منضمة لروسيا.. الحسم قادم؟

في اجتماع لمجلس الأمن الروسي أعلن الرئيس فلاديمير بوتين حالة الأحكام العرفية بالمناطق المنضمة حديثا لروسيا في إجراء يهدف لرفع مستوى التعاطي مع التحولات الطارئة على الواقع الميداني.

حيث أكد بوتين أن كييف تستمر في قصف المدنيين وترفض أي عرض للتفاوض.

بالتزامن مع ذلك أكدت وزارة الدفاع الروسية إحباط محاولات القوات الأوكرانية لتنفيذ عمليات إنزال على الضفة اليمنى لنهر دنيبر وسط أنباء عن هجوم مرتقب للقوات الأوكرانية على المنطقة.

فكيف سيساهم إعلان الأحكام العرفية في دعم العملية العسكرية؟ وما هي مسارات الأزمة في ظل رفض كييف خيار التفاوض؟

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