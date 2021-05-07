أحداث الأقصى والشيخ جراح.. ماذا بعد الإدانات؟
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مدينة القدس تغلي على وقع مواجهات بين المواطنين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية في ظل محاولات تهجير عائلات من حي الشيخ جراح من بيوتهم وتسلميها للمستوطنين
وذلط وسط معارك قضائية في أروقة المحاكم الإسرائيلية.
الأمم المتحدة حثت من جانبها إسرائيلَ على الوقف الفوري لجميع عمليات إجلاء الفلسطينيين من القدس الشرقية، وقالت إن هذه الاجراءات قد ترقى إلى جريمة حرب، فيما طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
فإلى أين تسير الأوضاع في المدينة المقدسة؟ وما مصير المواجهة القضائية في حي الشيخ جراح؟ وما تأثيرُ التداعيات على عملية السلام؟