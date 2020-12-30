آل مورغان والاجتماع السري وتأسيس الاحتياطي الفيدرالي. البروفسور كاتاسونوف يروي القصة

في عام 1910 الملياردير الأمريكي جون مورغان اجتماعا سريا للغاية لمجموعة من أصحاب المصارف تم فيه وضع التصور النظري لإنشاء نظام الاحتياطي الفدرالي.

سبقت هذا الاجتماع أزمة مالية - اقتصادية مديدة في أمريكا جعلت أصابع الاتهام توجه إلى رجال المال في وول ستريت، وعلى رأسهم مورغان، بأنهم المتسببون الرئيسيون في تلك الأزمة. ووُصف مورغان بأنه "نابوليون أمريكا الاقتصادي الذي أوصل الولايات المتحدة إلى الكارثة".. في هذه الأجواء رأى "أسياد المال" أن من الضروري تشديد سلطتهم عبر مؤسسات مالية جديدة.. تابعة للدولة على شكليا فقط. وهكذا ظهرت فكرة استحداث نظام الاحتياطي الفدرالي...

التفاصيل في هذه الحلقة مع البروفسور فالنتين كاتاسونوف.

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