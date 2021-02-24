آلهة وأديان القرن الحادي والعشرين. دُور العبادة الرقمية وتأثيرها على الوعي الباطني
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كيف حلت مواقع التواصل مثل فيسبوك وإنستاغرام وتيك توك محل دور العبادة؟ كيف أصبح العمالقة أمثال ستيف جوبس وإلون ماسك وبيل غيتس أنبياء العصر؟
كيف تحولت الماركات العالمية مثل آبل وسامسونغ وغيرها إلى آلهة القرن الحادي والعشرين؟ هل أصبحنا عبيدا لاشعوريا عند (الأخ الأكبر) الرقمي؟ وماذا ينتظر البشرية في المستقبل ان استمرت رقمنة وأتمتة كل شيء من حولنا بما فيه الإنسان نفسه؟ تأتيكم الأجوبة في هذه الحلقة من برنامجنا.