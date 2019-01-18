للمقاتلين في سوريا: بيلاروس تقلص تزويد بلغاريا بالسلاح

نشرت "أوراسيا ديلي" مقالا حول تراجع تزويد مسلحي (المعارضة السورية) بالسلاح البيلاروسي عبر بلغاريا، من خلال السعودية ومقاولي البنتاغون.

وجاء في المقال: إلى جانب الانخفاض في إمدادات الأسلحة من بلغاريا للمسلحين السوريين، فإن تصدير الأسلحة البيلاروسية إلى البلاد آخذ في الانخفاض أيضاً. في وقت سابق، كتبت "أوراسيا ديلي" أن بيلاروس تزود بلغاريا بالأسلحة التي تنتجها بنفسها. وفي الوقت نفسه، تعد بلغاريا أكبر مركز لتوريد الأسلحة والذخائر للمسلحين السوريين عبر المملكة العربية السعودية والمتعاقدين الأمريكيين الخاصين في البنتاغون.

ووفقا لتقارير إدارة مراقبة الصادرات التابعة لوزارة الخارجية الرومانية، فقد حولت بيلاروس أسلحة، إلى بلغاريا عبر رومانيا، بقيمة 36.8 مليون يورو خلال تسعة أشهر من العام 2018، وما قيمته 117 مليون يورو، خلال العام 2017.

لا دليل مباشرا على وجود الأسلحة البيلاروسية في سوريا، إنما ثمة إحصاءات رسمية تشير إلى ذلك. وفقاً للتقرير الخاص بسجل الأمم المتحدة للأسلحة التقليدية، أشارت بلغاريا في العام 2015 إلى استيراد قاذفات من طراز 9P135M من بيلاروس لإطلاق قذائف فاغوت وكونكورس المضادين للدبابات. كما تم توريد 140 قاذفة قنابل آلية من نوع آج -17 من هناك. في الوقت نفسه، أبلغت بلغاريا عن تصدير 136 قاذفة من طراز 9P135M إلى الولايات المتحدة و 80 إلى المملكة العربية السعودية. إجمالي الصادرات من بلغاريا يكاد يكون مساويا لما تم شراؤه في بيلاروس.

استخدام أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات "فاغوت" و"كونكورس" لا يعد سرا في سوريا. يمكن رؤية ATGM في العديد من الصور التي نشرها المسلحون السوريون.

إلى ذلك، أمكن للولايات المتحدة، توفير أنظمة مضادة للصواريخ للأكراد. الشتاء الماضي، أثناء عملية "غصن الزيتون" في عفرين، نشر مسلحون موالون لتركيا مقاطع فيديو وصورا للأسلحة التي تم الاستيلاء عليها.

قد يعود الانخفاض في إمدادات الأسلحة البيلاروسية إلى بلغاريا إلى التراجع الكبير في القتال في سوريا، وبالتالي انخفاض بيع الأسلحة السوفيتية الصنع من بلغاريا إلى وزارة الدفاع السعودية ومقاولي البنتاغون.. في العام الماضي، أكد المدير التنفيذي لشركة فاز لصناعة الآلات (VMZ)، إيفان غيتسوف، المعلومات المتعلقة بخفض الإنتاج، وقال لـ "24 ساعة" البلغارية: "نعم، هناك عقود. حجمها ليس كما في العامين 2016 و 2017 ، لكن هذا يكفي لكي يبقى VMZ ويتطور".

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