الولايات المتحدة تخشى فقدان قواعدها العسكرية في اليابان

نشرت "أوراسيا إكسبرت" لقاء مع البروفيسور في جامعة تسوكوبا باليابان، هيسورو ناكامورا، حول معاهدة السلام المرتجاة التي تنهي الحرب بين اليابان وروسيا، والدور الأمريكي.

وجاء على لسان ضيف الصحيفة: السبب الرئيس (في سعي شينزو آبي لعقد معاهدة سلام) هو أن البلدان المجاورة لليابان (الصين والكوريتان) لديها تناقضات مع اليابان، لذلك يريد آبي إقامة علاقات ودية مع روسيا بحيث لا تبقى طوكيو وحيدة في الشرق الأقصى. ولكن اتضح أن هناك عدداً من القضايا الخلافية لم تتم تسويتها بعد، بين اليابان وروسيا، وهذه مشكلة بالنسبة لآبي.

ما تأثير الولايات المتحدة على اليابان في قضية الكوريل؟

للولايات المتحدة تأثير على اليابان.. تخشى الولايات المتحدة من فقدان قواعدها العسكرية في اليابان بعد إبرام معاهدة سلام بين اليابان وروسيا.

هل تعتقد أن الولايات المتحدة تستطيع نشر قواتها في جزر الكوريل الجنوبية، إذا سلمتها روسيا لليابان؟

أعتقد أن نشر قوات أمريكية ممكن، لأن الحرب الباردة في أوروبا بدأت بالفعل..

إذا وضعت الولايات المتحدة قوات في جزر الكوريل، فسوف يكون ذلك بمثابة انتصار للأمريكيين على الصين.

كيف يرى اليابانيون الروس اليوم؟

يعتبر اليابانيون أن روسيا هي بلد بوتين، ربما تعلمون رواج الروزنامات مع صورة بوتين في اليابان. معظم اليابانيين، وحتى الوطنيين، يريدون قائدا قويا مثل بوتين. يمكنك أن تقول إن القوميين يحترمون بوتين. يعي آبي الرأي العام ويأخذه بعين الاعتبار في علاقته بالرئيس الروسي.. أعتقد أن آبي سوف يسعى إلى حل وسط من أجل إبرام معاهدة سلام على أساس الاعتراف بنتيجة الحرب..

آبي، يسير بحذر، خطوة فخطوة، نحو حل وسط مع بوتين، بحيث لا ينفجر الشعب الياباني والولايات المتحدة. بهذا المعنى، من المهم جدا أن يذهب آبي إلى موسكو الأسبوع المقبل أم لا. قد يكون قراره بشأن هذه المسألة تاريخيا.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة