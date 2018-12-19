الولايات المتحدة تخلت عن المناورات في القطب الشمالي

تحت العنوان أعلاه، كتب إيفان جوكوفسكي، في "غازيتا رو"، حول تخلي واشنطن عن تدريبات قواتها في منطقة القطب الشمالي لكي لا تضطر إلى طلب المساعدة من روسيا.

وجاء في المقال: قرر خفر السواحل الأمريكي التخلي عن التدريبات في المنطقة القطبية الشمالية بسبب الخوف من تعطل كاسحة الجليد الأمريكية الوحيدة. ففي هذه الحالة، سيضطرون إلى طلب المساعدة من روسيا، كما تقول Business Insider.

لدى أمريكا الآن، فقط كاسحتا جليد فقط، إحداهما فقط ثقيلة، هي Polar Star. هذه السفينة، عمّرت قبل أكثر من 40 عاما، وهي في النفس الأخير، وفقا لقائد خفر السواحل السابق، الأميرال بول سوكونفت.

وكان مجلس الأمن القومي الأمريكي قد اقترح على الأميرال إرسال Polar Star شق طريق بحر الشمال "لضمان حرية الملاحة". إلا أنTsukunft رفض، قائلا: "إذا تعطلت كاسحة الجليد، سيكون علينا الاتصال بروسيا حتى يسحبها الروس إلى مكان آمن". الآن، كما قال، ليس الوقت المناسب للولايات المتحدة لإرسال بعثات إلى الدائرة القطبية.

في أوائل ديسمبر الجاري، ذكرت وكالة "إن بي سي نيوز" أن روسيا تتفوق على الولايات المتحدة في السيطرة على القطب الشمالي والمحيط المتجمد الشمالي. فلدى روسيا 40 كاسحة جليد في القطب الشمالي وتستمر في بناء سفن من هذا الصنف. فيما لدى الولايات المتحدة سفينتان قديمتان فقط (كاسحة الجليد " Polar Star" البالغة من العمر 40 عاما والتي تعاني في كثير من الأحيان من أعطال، والكاسحة "هيلي" التي تم بناؤها في العام 2000). ويقدر خفر السواحل الأمريكي أن البلاد تحتاج إلى ست كاسحات جليد جديدة. لكن بناءها يتطلب مليارات الدولارات وسنوات من العمل. ووفقًا لتوقعات الخبراء الأكثر تفاؤلا، لا يمكن أن تصل كاسحات الجليد الأمريكية الجديدة إلى القارة القطبية الجنوبية قبل خمس سنوات، وإلى القطب الشمالي، ليس قبل 10 أعوام.

وكان رئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع في روسيا، ميخائيل ميزينتسيف، قال، في أواخر نوفمبر، إن روسيا سوف تقيد مرور السفن العسكرية الأجنبية عبر طريق بحر الشمال، الذي يمتد على طول الحدود البحرية الشمالية والشرقية لروسيا.

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