"إس 300 عاجزة أمام إف 35": أوكرانيا تفشي الأسرار"، عنوان مقال إيفان جوكوفسكي، في "غازيتا رو"، حول تزويد أوكرانيا سلاح الجو الإسرائيلي والأمريكي بأسرار المنظومة الصاروخية الروسية.

وجاء في المقال: زار وفد عسكري أمريكي- إسرائيلي أوكرانيا سراً لدراسة خصائص أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات من طراز إس 300 الموجودة في الخدمة لدى القوات المسلحة الأوكرانية. وفقا لـ Soha News الفيتنامية، وصف الأوكرانيون خصائص نظام إس 300 للأمريكيين والإسرائيليين، وأتاحوا لهم فرصة لاختبارها ميدانيا.

أجريت الاختبارات بمشاركة 18 طائرة أمريكية الصنع من طراز F-15C Eagle قادها طيارون إسرائيليون. بفضل هذه المقاتلات من الجيل الرابع، تم تحديد قدرات إس 300.

بالإضافة إلى ذلك، فإن العسكريين الأوكرانيين "أقنعوا خبراء الولايات المتحدة وإسرائيل بأن خصائص إس 300 المحلية لا تختلف جوهريا" عن نظام الدفاع الجوي الذي أرسلته روسيا إلى سوريا، حسب وكالة الأنباء الوطنية. نتيجة لذلك، خلص خبراء سلاح الجو الإسرائيلي إلى أن مقاتلات F-35 Lightning من الجيل الخامس ستكون "عصية" على إس 300 الروسية.

ولكن، على الرغم من أن المقاتلة F-35 من الجيل الخامس، إلا أن قدراتها بالإضافة إلى قدرات F-22 Raptor - بعيدة كل البعد عن أن تكون غير محدودة. وقد سبق، أن قال العقيد نيقولاي تولكاتشيف، من أكاديمية المارشال جوكوف العسكرية، في حديث لـ"غازيتا رو"، إن أنظمة إس 300 وإس 400 تعمل بثقة على أهداف ذات سطح عاكس فعال مماثل لما لدى الطائرة إف 35.

وأضاف العقيد تولكاتشيف: يجب أن لا تُقّيم قدرات إس 300 وإف 35 كما لو أنهما في حالة مبارزة. ففي معركة حقيقية نادرا جدا ما يحدث ذلك، فـ " النجاح في القتال الجوي والمعركة يعتمد بشكل أساسي على المهارات المهنية العالية لأطقم القتال".

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