طهران اكتسبت حلفاء في إدارة ترامب

تحت العنوان أعلاه، كتب إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول اعتراض أوروبي، بل وداخل البيت الأبيض، على فصل إيران من نظام سويفت المصرفي.

وجاء في المقال: شغلت المخاطر على الاقتصاد العالمي مركز اهتمام المشاركين في الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، الذي بدأ في 9 أكتوبر في بالي. الحديث، قبل كل شيء، يدور عن عواقب السياسة الخارجية الأمريكية. فقد قرر كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي استخدام هذه المنصة لمناقشة رفض العقوبات الأمريكية التي على وشك فرضها على إيران، مع وزير المالية الأمريكية.

وفيما فشلت قيادة فرنسا وألمانيا وبريطانيا في إقناع البيت الأبيض بالاحتفاظ بمشاركته في "الصفقة النووية" مع طهران، الموقّعة في العام 2015، فإنهم يحاولون الآن على الأقل التخفيف من العقوبات المخطط لها ضد إيران. في المقام الأول، ما يتعلق بالنظام المصرفيSWIFT.

إدارة ترامب، لم تعط إجابة نهائية حول ما ستفعله مع البنوك الإيرانية. ويتوقع المراقبون أن تفرض القيادة الأمريكية قيودًا على البنك المركزي الإيراني وتقطع عنه نظام سويفت الدولي لنقل المعلومات وتسديد المدفوعات.

في حديث مع صحيفة Washington Free Beacon، قال العديد من المسؤولين الأمريكيين إن وصول الجمهورية الإسلامية إلى الأسواق المالية العالمية تسبب في انقسام السلطة التنفيذية في الولايات المتحدة نفسها. ففي حين أن الرئيس الأمريكي وكبار المسؤولين في مجلس الأمن القومي يعارضون بشدة استخدام إيران لنظام سويفت ويعارضون حفاظ حلفاء الولايات المتحدة الأوروبيين على علاقات تجارية مع طهران، يصر مسؤولو وزارة المالية على أن تبقى إيران على اتصال بالنظام المصرفي الدولي.

وليس للأوربيين أن ينتظروا دعما ضد العقوبات على إيران، التي قد تؤثر على الوصول إلى سويفت، من أعضاء الكونغرس الأمريكي. فعلى سبيل المثال، قال السيناتوران الجمهوريان، تيد كروز وتوم كوتن، في واشنطن، لمجلة "واشنطن فري بيكون" إن الكابيتول هيل لن يتصالح مع محاولة الدفاع عن وصول إيران إلى الأسواق الدولية.

وبالنظر إلى أن إيران نفسها طرحت آلية بديلة لحسابات إمدادات النفط مع الأوروبيين، فإن الاتحاد الأوروبي يواجه خيارًا صعبًا لا يقتصر على الاقتصاد: التصرف باستقلالية أم الخضوع للإملاءات الأمريكية.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة