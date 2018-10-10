إسرائيل أعلنت عداءها لروسيا ومستعدة لتدمير إس 300

تحت العنوان أعلاه، كتب زاؤور كاراييف، في "سفوبودنايا بريسا"، حول ثقة تل أبيب في قدرتها على إجبار روسيا على تقديم تنازلات، فيما لدى موسكو حسابات أخرى.

وجاء في المقال: على الرغم من حقيقة أن دور الحليف لإسرائيل ملتصق بالولايات المتحدة، إلا أن روسيا كانت دائمًا تراعيها. لكن مقتل عسكريينا نتيجة المأساة المعروفة غيرت في الأولويات. للمرة الأولى تُتهم تل أبيب بارتكاب انتهاك خطير. ولهذا الاتهام عواقب: تَقرر منع جيش الدفاع الإسرائيلي من تنفيذ ضربات جوية على المواقع الإيرانية وغيرها في الجمهورية العربية السورية. في تل أبيب، تسبب ذلك بردة فعل عاصفة.

وهكذا، صرح وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، بأن إف 35 التي يمتلكها جيش الدفاع الإسرائيلي عصية على إس 300، وإذا لزم الأمر، يمكنها تدمير أنظمة الدفاع الجوي الروسية من دون مشاكل تُذكر.

بالتوازي مع ذلك، ظهرت مقالات في عدد من وسائل الإعلام الإسرائيلية تسمي روسيا بـ "العدو". لقد توصلت الإنتلجينسيا الإسرائيلية إلى مثل هذه الاستنتاج على أساس أن روسيا متواطئة مع إيران في "الحرب ضد الولايات المتحدة وإسرائيل".

وفي الصدد، قال الخبير الأسترالي جون بلاكسلاند، لـ"سفوبودنايا بريسا":

من الواضح أن موسكو لا تريد مشاكل جدية مع الأمريكيين وحتى مع الإسرائيليين، الذين، بعد الإنذار الروسي، سيكونون أكثر ثباتاً في محاولة "كسر" السماء السورية. وفي النهاية، سيؤدي ذلك إلى وضع متوتر للغاية. بطبيعة الحال، لن تساهم مثل هذه الظروف في استقرار المنطقة، وسيتدهور وضع الأسد بشكل كبير. خطة التسوية السلمية، التي نجحت تقريبا على الورق، ستكون مستحيلة. عموما، لدى نتنياهو شيء يمكن أن يؤثر على بوتين. والأخير على الأرجح يدرك ذلك جيدًا. وتزويدسوريا بـ إس 300والاتهامات الموجهة إلى تل أبيب ترتبط على الأرجح بعدم رغبة القيادة الروسية في خسارة سمعتها، سواء داخل البلاد أو على المستوى الدولي. لكن، بالطبع، من المستحيل إعطاء إسرائيل الضوء الأخضر صراحة لمواصلة العمليات ضد إيران. سيتم ذلك بطرق مختلفة تمامًا. ربما تساعد موسكو في التوصل إلى اتفاقات إسرائيلية-إيرانية سرية.

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