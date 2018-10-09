"إطلاق يد" إسرائيل في "سماء سوريا المغلقة": إف 35 ضد إس 300

تحت العنوان أعلاه، نشرت "أوراسيا ديلي" مقالا حول تعزيز قدرات تل أبيب على اختراق أجواء سوريا وتنفيذ عمليات على الرغم من وجود منظومة إس 300 الروسية.

وجاء في المقال: لقد مر أكثر من عشرين يومًا على تحطم طائرة الاستطلاع الروسية "إيل -20" عند الساحل السوري.

يصر جيش الدفاع الإسرائيلي على "إطلاق يده" في العمليات الجوية في سوريا. أمل سلاح الجو الإسرائيلي معلق على الطائرة إف 35 من الجيل الخامس. لدى إسرائيل 12 طائرة منها، ويجب تسليمها ثلاث طائرات أخرى قبل نهاية العام الجاري. ويشير الإسرائيليون إلى عدم قدرة إس 300 على التقاط هذه القاذفة المقاتلة المتعددة الوظائف.

ويميل الخبراء العسكريون الغربيون إلى وجهة النظر القائلة بعدم قدرة إس 300 على إصابة إف 35 متعددة الوظائف، ذلك أن الأخيرة، بحلول نهاية العام 2021، يجب أن تجهّز ببرنامج جديد Block 3F + ، يجعلها عصية على المنظومة الروسية.

وهكذا، يعترفون بشكل غير مباشر بأن الطائرة إف 35 قبل تزويدها بالبرمجية الجديدة يمكن إسقاطها بواسطة أنظمة الدفاع الجوي الروسية بعيدة المدى.

يعتمد الكثير على استعداد طواقم إس 300 السورية للتعامل مع الطائرات المقاتلة من الجيل الخامس. فوفقاً للخبراء أنفسهم، فإن المدربين الروس لطواقم الدفاع الجوي السورية سيستغرق حوالي عام للقيام بذلك. في حين أن القيادة العسكرية الروسية حددت مدة تصل إلى ثلاثة أشهر. على أية حال، في المراحل الأولى، سيكون المشغلون الفعليون لهذه الأنظمة من الجيش الروسي. سيكون ذلك رادعاً للإسرائيليين، كما يقول المعلقون في تل أبيب.

يوصي الخبراء العسكريون الأمريكيون "بتحييد" (أي قصف) إس 300 الموردة إلى سوريا، الآن، قبل نشرها والتدريب على استخدامها. وفي الوقت نفسه، فإن وجود أخصائيين روس في المواقع التي قد يستهدفها سلاح الجو الإسرائيلي لا يبدو أنه يقلق الأمريكيين بشكل خاص، ما لا يمكن قوله بوضوح عن الإسرائيليين. من المحتمل جداً أن يمتنعوا (الإسرائيليون) تماماً عن شن هجمات جديدة في سوريا في وقت سيكون فيه المدربون والمشغلون الروس في مناوبة إس 300 القتالية. ما سيحدث بعد ذلك، يصعب القول. لا يستبعد أن تجري محاولة "تحييد" إس300 من قبل القوات الأمريكية في المنطقة. على سبيل المثال، بمساعدة قوة السفن الضاربة في شرق البحر الأبيض المتوسط.

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