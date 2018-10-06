أمريكا تقطع طريق المكسيك وكندا إلى الصين

"واشنطن تضغط باتجاه عزل بكين"، عنوان مقال فلاديمير سكوسيريف، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول بند في اتفاقية الولايات المتحدة مع كندا والمكسيك يسمح لواشنطن بقطع طريقهما إلى الصين.

وجاء في المقال: تسمح مادة خاصة في اتفاقية (USMCA) الجديدة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، لأميركا بمنع أي محاولة من قبل أوتاوا والمكسيك لعقد صفقة تجارة حرة مع دولة ذات "اقتصاد غير سوقي". الصين هي المقصودة. فإذا ما أبرمت دولة اتفاقية مع الصين أو "اقتصاد غير سوقي" آخر، فستُخرج من الاتفاقية التجارية الجديدة. في الواقع، هذا يعني تصعيد ترامب للحرب التجارية مع الصين. فهو يشد كندا والمكسيك إلى معسكر الولايات المتحدة.

وفي الصدد، تلاحظ صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصادرة في هونغ كونغ، أن المادة رقم 32.10 في الاتفاقية المذكورة أعلاه، تنص على أن واشنطن لديها "حق النقض" على أي محاولة من كندا والمكسيك للتفاوض حول التجارة الحرة مع "اقتصاد غير سوقي". وهذا تهديد كبير للصين.

والحقيقة أن حق النقض في يد الولايات المتحدة، يسمح لها بمنع تدفق المنتجات الصينية إلى الأسواق الأمريكية من خلال "الفناء الخلفي"، أي يحول دون استخدام قنوات جيران واشنطن للتجارة.

ووفقا للأستاذ المساعد في المدرسة العليا للاقتصاد، ميخائيل كاربوف، تم تحديد قواعد السياسة الاقتصادية الدولية على مدى العقود القليلة الماضية من قبل أمريكا والغرب. وقد نجحت الصين في استخدام هذه القواعد، بل راحت تتفوق على أصحابها. الغرب لم يعجبه الأمر. لذلك، بدأت الولايات المتحدة لعبة معقدة للغاية ومهيمنة ضد الصين، من شأنها أن تجبرها على إعادة النظر في مواقفها في الاقتصاد العالمي.

وأضاف كاربوف: "الصين، ضعيفة جدا في الداخل. لديها عدد كبير من مشاكل الاقتصاد الكلي، الأصول المحلية مزرية، والديون المحلية ضخمة. لدى الصين مجال ضيق للمناورة. هناك رأي مفاده أن الصين ستبدأ في التخلص من أصولها بالدولار. لكن ما الهدف؟ فبعد كل شيء، العملة الصينية ضعيفة للغاية. إنما لا تزال هناك مفاوضات، وستحاول الأطراف التوصل إلى توافق".

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