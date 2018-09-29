خطة انقلاب في إيران توحد الموساد مع العرب

عنوان مقال إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول تشكل حلف عربي إسرائيلي للإطاحة بالنظام الإيراني.

وجاء في المقال: يهددون إيران بشكل صريح بانقلاب. صدر مؤخرا تصريح بهذا الشأن في مؤتمر منتدى الضغط "منظمة غير حكومية ضد إيران نووية"، في نيويورك، حيث تُعقد دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة. المفاوضات التي تم تصميمها لأولئك الذين لا تعجبهم الصفقة النووية، جمعت المسؤولين الكبار في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكذلك ممثلي دول الخليج. ما هو جدير بالملاحظة: انضمام قيادة الاستخبارات الإسرائيلية إليهم.

في المنتدى، قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير: اذا لم يكن الضغط من الداخل شديدا للغاية فلا اعتقد بأنهم (السلطات الايرانية) سيتبعون سياسة مفتوحة.. كيف يمكن إجراء محادثات مع دولة تريد تدميرنا. وتساءل سفير الإمارات لدى الولايات المتحدة، يوسف العتيبة، أين يمكن أن ينشأ صراع جديد في المستقبل القريب بسبب إيران. وقال: نحن مهتمون بأن لا يحدث في لبنان ما حدث في اليمن. وأضاف، مخاطبا المشاركين في الاجتماع: إذا أُطلق صاروخ باتجاه السعودية والإمارات، فما هي ردة فعلنا وكيف سنحمي أنفسنا؟. وأعرب عن ثقته في أن الخطر لا يستهدف فقط دول الخليج، إنما وإسرائيل.

من الممكن اعتبار ذكر الدولة العبرية في صف واحد مع الممالك العربية علامة أخرى غير مباشرة على التقارب بين إسرائيل ودول الخليج.

حلقة أخرى مهمة تتحدث عن إعادة صياغة العلاقات بين إسرائيل والعالم العربي. فوفقاً لقناة الجزيرة الفضائية، كان أحد قادة الموساد حاضراً في اجتماع منتدى الضغط. وليس من المستبعد أن يغذي هذا الطيف من المشاركين الدعاية الإيرانية الموجهة ضد الولايات المتحدة وحلفائها.

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