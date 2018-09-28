لن يُسمح للسوريين باستخدام إس 300 بمفردهم

"خبير عسكري يكشف تفاصيل استخدام إس 300 في سوريا"، عنوان مقال أولغا بوجيفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول نقل تجربة دول رابطة الدول المستقلة في استخدام المنظومة إلى الجيش السوري

وجاء في المقال: التدابير التي أعلنتها روسيا لتعزيز الدفاع الجوي السوري بمنظومة إس 300، بعد مأساة الطائرة الروسية، المسؤولة عنها المقاتلات الإسرائيلية، صدمت بعض البلدان.

وفي الصدد تحدث للصحيفة قائد سابق لإحدى وحدات الدفاع الجوي (لم يرد اسمه)، عن جدية الخطوات الجوابية الروسية، قائلا:

ينبغي أن نفهم بشكل صحيح ماذا يعني مجمّع إس 300... المجمع الواحد يتضمن حتى ست كتائب صاروخية مضادة للطائرات، في كل منها 12 قاذفة ذاتية، وفي كل قاذفة أربعة صواريخ. أي، هناك لصد غارة العدو أكثر من مائة صاروخ مضاد للطائرات جاهزة للانطلاق. بالإضافة إلى ذلك، لم يقل أحد إنه سيتم تسليم مجمّع واحد فقط إلى سوريا. لم يتم الحديث عن الأرقام الدقيقة للإمدادات على الإطلاق ...

سيتم إنشاء نظام تحكم موحد لقوات الدفاع الجوي ووسائطها في جميع أنحاء سوريا، يشمل الرادارات الروسية والوسائط النارية.

مثل هذا النظام، يعمل في رابطة الدول المستقلة. بمعنى، سيتم إدخال كل شيء في مركز قيادة مركزي موحد، سيحدد السوريون فيه الأهداف باستخدام منظومتهم، ونحن، بمساعدة منظومتنا. وفي الوقت نفسه، سيحدد جيشنا تحديدًا دقيقا طبيعة الهدف، ويؤكد للسوريين، ما إذا كان صديقا أم عدوا. لذلك لن نحتاج إلى نقل أي رموز أو أسرار.

من بين التدابير التي يمكن، وفقا لسيرغي شويغو، أن تبرّد "الرؤوس الساخنة"، تعزيز نظام الحرب الإلكترونية. وهذه ستكون بالكامل أنظمتنا. لن نسلمها إلى سوريا... الرئيس ووزير الدفاع، قالا بوضوح: كل هذا يتم على وجه التحديد لضمان سلامة جنودنا الروس. سوف تعمل أنظمة الحرب الإلكترونية على حماية منشآتنا وناسنا، وفي الوقت نفسه، أولئك الموجودين قربنا، أي العسكريين السوريين.

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