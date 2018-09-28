العالم يتغير: ولايات متحدة أخرى في الطريق إلينا

"لماذا لن يغفروا لترامب أبدا تخليه عن العولمة"، عنوان مقال بيوتر أكوبوف، في "فزغلياد"، حول الدور الذي تلعبه شخصية ترامب في السياسة الأمريكية الحالية.

وجاء في المقال: يعكس خطاب دونالد ترامب في الأمم المتحدة ازدواجية وضعه الشخصي ودور الولايات المتحدة الحالي في العالم. النجاحات الاقتصادية التي حققها ترامب، يبطل مفعولها التحريض ضده في الولايات المتحدة والغرب ككل. سبب الهجوم على ترامب يطفو على السطح - فهو في نظرته إلى العولمة، وهو ما أكد عليه في خطابه في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

جاء ترامب إلى السلطة تحت شعار التخلي عن العولمة، أي عن طموح الهيمنة العالمية، المتسترة بكلمات عن "منارة الحرية والديمقراطية" لجميع البلدان والشعوب دون استثناء. المهم بالنسبة لترامب الولايات المتحدة فقط، فهو يدرك طوباوية الخطط الأمريكية للعولمة والضرر الذي تلحقه بالولايات المتحدة نفسها، ولأنه في الحقيقة وطني أمريكي.

من أجل تحقيق هدفه المتمثل في "جعل أميركا عظيمة مرة أخرى" ، قام ترامب بتغيير الوضع الدولي الذي كان يتدهور بالنسبة للولايات المتحدة، من خلال التشكيك في الحاجة إلى الناتو والعمل التخريبي ضد الاتحاد الأوروبي، وتهديد الصين بحرب رسوم جمركية، وتأزيم الوضع، أولاً حول كوريا الشمالية، ثم إيران. كان ترامب بحاجة إلى تنازلات من كل من الشركاء والخصوم.

أي أن ترامب يحاول تعزيز مواقع الولايات المتحدة. لكن ليس كدركي عالمي ودكتاتور، بل كأكبر قوة عالمية وأشدها تأثيراً، لا تنفق تريليونات الدولارات على التوسع الخارجي، إنما تلعب بمهارة على ميزان القوى والمصالح القائم في مناطق مختلفة من العالم. وبغض النظر عما إذا كان ترامب سينجح في ذلك أم لا، فمن الواضح تماما أننا سنرى ولايات متحدة أخرى. فلم تعد العودة إلى النموذج القديم "الديكتاتور العالمي" ممكنة، لسبب بسيط هو تغير القوى المحركة في العالم.

وهكذا، فبسبب تخلي ترامب بالذات عن إيديولوجية العولمة، تكرهه النخبة العالمية. هذا هو السبب في أنهم يحاولون تقويض سلطته في الولايات المتحدة وجعله مسخرة في الساحة الدولية - وفي هذه الحرب لا يمكن أن يكون هناك هدنة.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة